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Trump'ın danışmanı eşlerine şiddet yüzünden istifa etti

Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter, 2 eski eşinin kendisi hakkında şiddet uyguladığı yönünde şikayette bulunması üzerine görevinden istifa etti.

AA | 07.02.2018 - 23:30..
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İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Porter, eski eşlerinin kendisi hakkındaki iddialarını reddettiğini vurguladı.

Trump'ın danışmanı eşlerine şiddet yüzünden istifa etti

"KURUMA ZARAR VERMEMEK İÇİN İTİFA EDİYORUM"

Beyaz Saray tarafından da doğrulanan istifaya ilişkin açıklamasında Rob Porter, "kamuoyu önünde bu tartışmaları yapmamak ve kurumuna zarar vermemek adına" görevini bıraktığını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın Özel Kalemi John Kelly de Porter'dan övgüyle bahsederek, "Kendisiyle çalışmak benim için bir onurdu." değerlendirmesini yaptı.

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