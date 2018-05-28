Trump'ın dil bilgisi alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı her adım beraberinde bir gafı getiriyor. Başkanlığı tartışılan Trump'ın, bu sefer de dil bilgisi tartışmalara neden oldu.

DİL BİLGİSİ HATALARI İLE DOLU MEKTUP

ABD'de emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Donald Trump'tan gelen mektubu gramer hatalarını düzelterek sosyal medyada yayınladı. Öğretmen, öğrencisi olsa Başkan Trump'ın kendisinden sadece 'D' alacağını yazdı.

Mason'a göre, Trump mektupta "ben" zamirini aşırı kullanmış, "devlet, millet, federal, başkan" gibi bir siyasetçinin günlük dilinde sıkça başvurduğu kelimeleri bile yanlış yazmış. Mason, Florida'da 17 öğrencinin öldürüldüğü katliamın ardından Başkan Trump'a mektup yazıp görüşmek istediğini bildirmişti.

Trump ise yanıtında görüşme talebini reddediyor.

ALAY KONUSU OLDU

Başkan Trump'ın cevap niteliğindeki mektubunu sosyal medyaya koyan Mason'a çok sayıda kullanıcıdan cevap geldi. Yanıtların bir çoğunda alay edilen Trump, dil bilgisi konusunda yetersiz bulundu.