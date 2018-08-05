taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Trump'ın dış politika söylemleri, yönetimini zora sokuyor

ABD Başkanı Donald Trump ile yönetimi, dış politikada sık sık çelişkiye düşüyo

AA | 05.08.2018 - 06:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

New York Times gazetesi, Trump'ın, yönetimiyle son bir haftada dış politikada düştüğü çelişkileri derledi.

John Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Etütler Okulu Öğretim Üyesi Vali R. Nasr, gazeteye yaptığı açıklamada, "Başkanın söyledikleri ile yönetiminin söyledikleri arasında açık bir uyuşmazlık var ve bu hem dost hem de düşmanlar tarafından fark ediliyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA-KUZEY KORE ÇELİŞKİSİ

Mark Lander imzasıyla yayımlanan makalede, ABD'nin geçen hafta Rus bankalarına Kuzey Kore'ye yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karşın, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yollaması ve Philedelphia'daki mitingde Rusya soruşturması özel yetkili savcısı Robert Mueller'i hedef alması, yönetim ile başkan arasındaki çelişki olarak nitelendi.

ABD Kongresi ve istihbaratının, Rusya'nın kasım ayındaki ara seçimlere karışma ihtimali üzerinde durduğuna işaret edilen makalede, Trump'ın ise Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarının düzmece olduğunu ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarının iyi olduğunu söylediği vurgulandı.

Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin geçen hafta kameraların karşısına geçerek ABD'nin Rusya tehdidiyle karşı karşıya kaldığını anlattığı hatırlatılan makalede, Trump'ın kendisi doğrudan ifade etmedikçe Putin'in caydırılamayacağı görüşüne yer verildi.

İRAN KONUSUNDA POMPEO İLE ÇELİŞTİ

Önceki günlerde Trump'ın, yönetimiyle çelişkiye düştüğü diğer bir konu ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile arasındaki muhtemel görüşme için ABD'nin öne sürdüğü koşullar oldu.

Trump'ın geçen hafta başında İran lideri ile istediği zaman ve koşulsuz görüşeceğini söylediği belirtilen makalede, kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme için üç koşul öne sürdüğüne işaret edildi.

Yönetimin ısrarla başkanın Twitter paylaşımlarından ziyade uygulanan politikaya bakılması gerektiğini vurguladığı kaydedilen makalede, Trump'ın ani çıkışlarının bu yaklaşımın altını oyduğu vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

33
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

55
'Erdemler' komando taburu da kayıp Evrim'i arıyor

'Erdemler' komando taburu da kayıp Evrim'i arıyor

10
Birleşmiş Milletler: Kuzey Kore nükleer füze üretiyor

Birleşmiş Milletler: Kuzey Kore nükleer füze üretiyor

33
TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

51
Trump, LeBron James'e aptal dedi

Trump, LeBron James'e aptal dedi

8
ASELSAN'dan arka ışığa ihtiyaç duymayan minyatür ekran

ASELSAN'dan arka ışığa ihtiyaç duymayan minyatür ekran

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM