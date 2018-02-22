Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Irkçı politikasıyla bilinen, göçmenleri, geldikleri ülkeleri aşağılayan ve Green Card'ın kaldırılmasını isteyen Trump'ın eşi Melania Trump'ın annesi Amalija ile babası Viktor Knavs, Green Card almaya hak kazandı.





KONU TRUMP OLUNCA 'KİŞİSEL HAKLARA SAYGI' AÇIKLAMASI GELDİ

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Knavsların avukatı Michael Wildes, konuyla ilgili açıklamasında ikilinin bir süre önce Yeşil Kart sahibi olduklarını belirtti.

Knavs çiftinin ne zaman ve ne şekilde Yeşil Kart aldıklarını açıklamayan Wildes, "Bayan Melania'nın ebeveynlerinin ABD'de yasal oturma iznine sahip olduğunu teyit edebilirim. Ancak müvekkillerim kişisel haklarına saygı duyulmasını istiyor." değerlendirmesini yaptı ve bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.