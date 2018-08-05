Videoda Trump’ın yanında bulunanlardan Evanjelik Haham Kirt Schneider, eliyle Trump’ın yüzünü kapatarak yaptığı duada şunları söylüyor:

"Tanrıyla ilişki kurabilen sadece iki ülke varolmuştur. Amerika ve İsrail. Baba Tanrı Yeşua'nın adıyla... Eğer bu adamı Oval Ofis'e getirirsen.. Kulların için sana hayır dualar ediyorum. Tanrım, senin rızan için, celalin ve krallığın için, Donald Trump'a olan sevgin için...

Donald Trump, Tanrı seni kutsasın ve korusun... Tanrı aydın yüzünü sana göstersin ve sana lütufta bulunsun. Tanrı yüzünü sana çevirsin ve sana esenlik versin. Tanrım, kullarını idare etmesi için Süleyman'a hikmeti veren sensin. Tanrım, eğer bu adamı bu ülkedeki en yüksek makama getirirsen, biz senin celalini, bu ülkede, İsa'nın adıyla görülene kadar yüceltileceğin bir hikmet için dua ederiz."

Evanjelistlerden Trump'a destek ayini

"ONUN BAŞARILI OLMASINI ENGELLEYECEK BİR SİLAH YOK"

Hahamın konuşmasının ardından Donald Trump'ın yanında duran evanjelik vaize Paula White ise yaptığı duada şunları söylüyor:



"Tanrım, şu an onu İsa'nın kanıyla muhafaza ediyoruz. Şükürler olsun ki karşısında başarılı olmasını engelleyecek bir silah yok. Ona karşı gelecek bir şey Tanrı'nın sözüne göre kınanacaktır. Biz elimizi onun üstüne koysak bile senin elin hep onun üstünde olsun. Seninle ve Tanrı'nın ruhuyla çok daha harikulade bir münasebeti olsun."

ERDOĞAN DA EVANJELİSTLERE İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada Kudüs'ün İsrail'in başkenti kabul edilmesi kararına tepki göstererek "Alınan karar provokasyon, arkasında evanjelistler var. Bizzat sayın başkandan dinlemiş birisiyim, süreci biliyorum" demişti.

Erdoğan ayrıca, önceki gün Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardında da Evanjelist grupların olduğuna dikkat çekmişti.

EVANJELİSTLER KİMDİR?

Evanjelistler günümüzde ABD'de Hıristiyan toplumunun radikal ve tutucu kanadı olarak görülüyor.

Yahudilerin "Tanrı'nın seçilmiş halkı", Kutsal Topraklar'ın da Yahudilerin malı olduğuna inanıyorlar.

Yahudilerin yeryüzüne hakim olacakları inancını taşıyan bu topluluk "Siyonist Hıristiyanlar" olarak da biliniyor.

Özellikle Afrika'da Hıristiyanlık inancını yaymak için birçok bölgeye gönderilen papazların da bu gruplara bağlı olduğu söyleniyor.

Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin parlamento veya yönetim birimlerinin içine yerleştirilmek suretiyle çalışmalar yaptıkları ve masonik faaliyetler yürüttükleri kimi zaman delillerle birlikte açıklanıyor.

ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence de önde gelen bir evanjelist olarak biliniyor.