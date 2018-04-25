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Trump'ın First Lady'nin eli ile imtihanı

ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'uağırladığı sırada First Lady Melania Trump'ın eli ile zor anlar yaşadı, Trump Melania'nın elini tutmakta zorlandı.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 09:18..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi melania Trump'ın eli ile olan çilesi bitmek bilmiyor. Daha önce onlarca kez eşinin elini tutmakta zorlandığı görülen Trump, yine aynı sorun ile karşılaştı. Hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında.

Trump'ın First Lady'nin eli ile imtihanı

ELİNİ TUTMAYA ÇALIŞTI

Eşi Melania Trump ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayan Başkan Trump bahçede First Lady'nin elini tutmaya çalıştı.Daha önce de çok fazla denemesi olan Trump eşinin elini tutabilmek için büyük çaba sarf etti.

Trump, Melania'nın parmaklarına dokundu, dikkatini çekebilmek için eline dokundu ancak ne yaptıysa başarılı olamadı.

Trump eşi Melania'nın elini tutmayı sonunda başardı - VİDEO

EN SONUNDA BAŞARDI

Bir süre eşinin dokunarak elini tutmaya sağlama çalışmalarını devam ettiren Trump, bu şekilde başarılı olamayacağını anlayınca Melania'nın elini kendi tuttu. Daha önce de onlarca kez denemesi başarısız olan Trump'ın bu denemesi başarıyla sonuçlandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Bu ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Trump'ın elini tutmama girişimleri karşısında Macron'un elini tutarak Beyaz Saray'a girmesi görsellerini paylaşan sosyal medya kullanıcılar Trump ile alay etti.

Trump'ın First Lady'nin eli ile imtihanı

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