Trump'ın iletişim direktörü Japonya'da göz doldurdu

12 gün sürecek Asya gezisininin Japonya ayağında İmparator Akihito ve Başbakan Şinzo Abe ile bir araya gelen Trump'ın ekibinden İletişim Direktörü Hope Hicks kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Tokyo'da zarafet zirvesi - GALERİ

HİCKS GÖZ DOLDURDU

Hope Hicks, günün sonunda Japonya’nın başkenti Tokyo'da düzenlenen devlet ziyafetine katılarak ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini gösterdi. 29 yaşındaki iletişim direktörü Hope Hicks ise davette smokin giydi.

Hicks, maskülen tarzdaki ceketi ve büyük papyonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti, güzelliği ile göz doldurdu.

MELANİA ŞIKLIK YARIŞINDA

Tokyo'daki geceye ABD Başkanı Trump'ın eşi melania da katıldı. Eski bir model olan Melania Trump, özel bir tasarım olan uzun ve kırmızı bir elbise seçen First Lady gecenin en şıklarından biriydi.

Hicks ve Melania Trump'ın güzellik yarışı "moda düellosu" yorumlarına neden oldu.