Trump'ın ilk icraati Obamacare'ı iptal etmek olacak

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Oval Ofis'te başkan olarak geçirdiği ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump'ın, kamuoyunda 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladığı belirtildi.

VATANDAŞLARA YÜKSEK MALİYETLER ÜRETİYOR

ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump'ın 'İlk icraatım iptal etmek olacak" dediği Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor.

Nitekim Trump kararnamesinde, 'Obamacare'in vatandaşlar üzerindeki ekonomik yüklerinin azaltılması için' gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta içinde 'Obamacare'in kaldırılmasını kolaylaştıracak bir düzenlemeyi onaylamıştı.

Söz konusu düzenleme, Temsilciler Meclisinden önce Senato’da da kabul edilmişti.

Bu düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin 'Obamacare'in kaldırılmasına bir adım daha yaklaştıkları ifade edilmişti.

FEDERAL DÜZENLEMELER DURDURULDU

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Trump'ın, verdiği talimatla farklı bakanlık ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarına oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemelerin dondurulduğu bilgisi paylaşıldı.

EN YAŞLI VE SİYASİ KARİYERİ OLMAYAN BAŞKAN

Trump, dün Kongre'de ettiği yeminle hem ABD tarihinin en yaşlı başkanı hem de siyasette kariyer yapmadan 60 yılın ardından koltuğa oturan ilk kişi oldu.

BEYAZ SARAY'DAN DUYURU: TRUMP, ZARARLI VE GEREKSİZ YASALARI KALDIRMAYA KARARLI

Öte yandan Trump'ın başkanlık yeminini etmesinin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden de ekonomi, enerji ve dış politika gibi konularda bir dizi duyuru yapıldı.

'Önce Amerika Enerji Planı' başlıklı duyuruda, Trump yönetiminin enerji politikalarının maliyeti düşürmeye odaklanacağı belirtilen metinde, "ABD Enerji sektörü çok uzun süre boyunca külfetli regülasyonlarla zapt edildi. Başkan Trump, İklim Eylem Planı ve ABD'nin Suları gibi zararlı ve gereksiz yasaları kaldırmaya kararlı. Bu sınırlamaların iptal edilmesi, Amerikan işçilerine ücretlerini gelecek 7 yıl boyunca 30 milyar dolar artırarak büyük yarar sağlayacak" ifadesine yer verildi.

Enerji politikalarının ABD'nin kullanılmayan enerji kaynaklarını değerlendireceği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, milyonlarca Amerikalıya istihdam ve refah getirecek kaya petrolü ve kaya gazı devrimini kucaklayacak. Özellikle federal toplaklardaki tahminen 50 trilyon dolar değerindeki kullanılmayan kaya petrolü, gazı ve doğal gaz kaynaklarından faydalanmalıyız. Enerji üretiminden elde edilen gelirleri yolları, köprüleri ve kamu altyapısını yeniden inşa etmek için kullanacağız. Daha ucuz enerji Amerikan tarımına da büyük bir destek sağlayacak."

Trump'ın, Temiz Kömür Teknolojisi'ne sadık kalarak kömür endüstrisini canlandıracağı belirtilen metinde, ABD'nin enerji üretiminin artmasının ekonominin yanı sıra ulusal güvenliği de iyileştireceği vurgulandı.

'ABD'Yİ OPEC KARTELİNDEN ÇIKARIP KÖRFEZ'DEKİ MÜTTEFİKLERİMİZLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Metinde, ayrıca "Başkan Trump, ABD'yi enerji alanında OPEC kartelinden ve çıkarlarımıza düşmanca yaklaşan her ülkeden kurtararak bağımsız hale getirmeye kararlı. Aynı zamanda, terörizm karşıtı stratejimiz çerçevesinde, Körfez ülkesi müttefiklerimizle pozitif bir enerji ilişkisi geliştirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

YEMİN TÖRENİNDEN YARIM SAAT SONRA 'KÜRESEL ISINMA' BÖLÜMÜ 'YOK OLDU'

Bu arada, Beyaz Saray'ın internet sitesinin Trump’ın yemin töreninden yaklaşık yarım saat sonra güncellenmesi ve Obama yönetiminin politikalarına yönelik bazı linklerin siteden kaldırılması dikkat çekti.

Sitede daha önce yer alan 'Küresel ısınma' bölümü kaldırılan bölümlerden biri olarak kayıtlara geçti.