Trump'ın kızı babasıyla gezmek için hahamdan izin aldı

ABD Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı turuna başlıyor. Enerji devi Suudi Arabistan'a giden Trump, bu ülkede İran ve Suriye hariç Müslüman ülkelerden lider ve temsilcilere seslenecek.

TRUMP'IN KIZI IVANKA DA KAFİLEDE

Trump'ın ilk yurtdışı turuna neredeyse Beyaz Saray ekibinin tamamı eşlik edecek. First lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump da Başkan'ın yanında olacak. Ivanka Trump, kadın hakları sorunları ve ekonomik konularla ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılacak.

YAHUDİ KOCASI İÇİN HAHAMDAN ÖZEL İZİN ALDILAR

Politico sitesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Ivanka Trump ve Yahudi kocası, Trump'la birlikte uçmak için hahamdan özel izin aldı. Yahudilikte hayati bir durum söz konusu olmadığı sürece Şabat günü (cuma güneşin batışıyla başlar) uçmak yasak. Trump, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra İsrail, Vatikan ve NATO zirvesi için Brüksel'e geçecek.