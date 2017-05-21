Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

380 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMALAR

Trump'ın Suudi Arabistan gezisinde samimi pozlar vermesinin bir nedeni var. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan, toplam değeri 380 milyar doları bulan ve içinde önemli silahların bulunduğu dev anlaşmayla Trump yönetimindeki Amerika'yı milyar dolarlara boğacak.

380 milyar dolarlık bu büyük anlaşmalar sayesinde, Trump da, kızı Ivanka da halinden oldukça memnun. Öyle ki Trump'ın damadı, Yahudi olduğu için Şabat günü motorlu taşıt kullanmaması gerektiği halde, 380 milyar doların peşinden gitmek için hahamdan özel izin aldı ve uçağa binebildi.

HAHAMDAN ÖZEL İZİN ALDILAR

Politico sitesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Ivanka Trump ve Yahudi kocası, Trump’la birlikte uçmak için hahamdan özel izin aldı. Yahudilikte hayati bir durum söz konusu olmadığı sürece Şabat günü (cuma güneşin batışıyla başlar) uçmak yasak. Trump, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra İsrail, Vatikan ve NATO zirvesi için Brüksel’e geçecek.