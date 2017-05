Ivanka Trump'ın, "Penguin Random House" tarafından yayımlanan "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (Çalışan Kadınlar: Başarının Kurallarını Yeniden Yazmak) başlıklı kitabı 2 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kitabevlerinde dağıtıma verildi.