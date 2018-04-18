Trump'ın PYD temsilcisi McGurk Irak'ta ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın PYD'den sorumlu özel temsilcisi Bret McGurk Irak'a gitti. Bağdar ve Erbil arasındaki ilişkilere yapıcı katkıda bulunmak için Irak'a giden McGurk, İbadi ve McGurk ile bir araya geldi.

"TEK YOL DİYALOG"

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Bağdat'ta görüşme gerçekleştiren McGurk, Bağdat yönetimi ile Erbil arasındaki diyaloğun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki bölge arasındaki tek çözümün diyalog olduğunu belirtti.

BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

McGurk'un Bağdat'tan sonraki rotası Erbil oldu. Erbil'de Neçirvan Barzani ile heyetlerarası görüşme gerçekleştiren ABD'li temsilci, bölgeler ararası ilişkinin sürüdülmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi konusuna vurgu yaptı.

Her iki taraf, görüşmenin sonunda 12 Mayıs’ta düzenlenmesi beklenen Irak seçimleri ve bölgenin güvenliğini ele aldı.