Trump’ın sağlık reformu yasası yine ertelendi

Trump, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Temsilciler Meclisi'nde bugün oylanması beklenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA)" tasarısını geri çektiklerini bildirdi.

"PAUL'U SUÇLAMIYORUM"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra konuşan Başkan Trump, karşılaşılan muhalefetten ötürü tasarının mimarı olan Ryan'ı sorumlu tutmadığını belirterek, "Paul'u suçlamıyorum." dedi.

YETERLİ EVET OYUNA ULAŞAMAMA UYARISIYLA GERİ ÇEKTİLER

Trump'ın selefi Barack Obama'nın kendi adıyla anılan sağlık sigortası reformunun yerine geçmesi hedeflenen AHCA'yı geri çekme kararını, Paul Ryan'ın tasarının yeterli "evet" oyuna ulaşamayacağı uyarısı üzerine aldığı bildirildi.

MUTLAKA OYLANMASINI İSTEMİŞTİ

Dün Ryan'la birlikte muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için toplantı ardına toplantı düzenleyen Donald Trump, gece yarısına yakın yapılan son toplantıda müzakereleri bitirmiş ve tasarının bugün mutlaka oylanmasını istemişti. Trump ayrıca, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

Oylamanın tüm çabalara rağmen yeterli "evet" oyuna ulaşılamadığı için 2'nci kez ertelenmesi ve tasarının geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan için "başarısızlık" olarak yorumlandı.

RYAN: HAYAL KIRIKLIĞI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, tasarısının geri çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için hayal kırıcı bir gün. Hedefimize çok yaklaştık ama ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

Ryan, Obamacare'in mevcut haliyle sürdürülebilir olmamasına karşın öngörülebilir gelecek için ülkenin sağlık sigortası kanunu olarak kalacağını dile getirdi.

Kendi geliştirdiği sağlık sigortası reformunda başarı elde edemeyen Paul Ryan, gelecek günlerde vergi reformuna öncelik vereceklerini sözlerine ekledi.

216 EVET OYU GEREKİYORDU

Trump yönetiminin ilk büyük sınavı olarak değerlendirilen tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisi'nden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyordu.

Demokratların topyekun karşı çıktığı tasarıya 27 Cumhuriyetçi vekilin de muhalefet edeceğini açıklamış olması, tasarının geri çekilmesine yol açtı.

Muhalif Demokrat ve Cumhuriyetçiler, tasarıya 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği gibi nedenlerle karşı çıkıyor.