Trump’ın tacizle suçlanan Yüksek Mahkeme adayı yemin etti

Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle adaylığı ağır şekilde eleştirilen ve özellikle kadınların katıldığı büyük kitleler tarafından protesto edilen yargıç Brett Kavanaugh, Yüksek Mahkeme üyeliğinin Senatoda yapılan oylama sonucunda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende yemin etti.

Böylece Kavanaugh, Yüksek Mahkemenin 9 üyesinden biri oldu.

"ABD'NİN GELECEĞİ İÇİN UMUTLUYUM"

Yüksek Mahkeme'nin yeni üyesi Kavanaugh, konuşmasına, Trump'a kendisine bu süreçte verdiği destekten dolayı teşekkür ederek başladı.

Adaylık sürecinde özellikle Demokrat Partili Kongre üyelerinin kendisini hedef aldığına vurgu yapan Kavanaugh, görevi süresince kendisine yönelik iddiaların etkisinde kalarak kararlar vermeyeceğini belirtti. ABD'nin geleceği için umutlu olduğunu dile getiren Kavanaugh, "Önümüzde parlak günler var, yaşadığımız günler geride kaldı" ifadesini kullandı.

Trump’ın tacizle suçlanan adayı yemin etti VİDEO

TRUMP: İDDİALAR UYDURMAYDI

Yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, Kavanaugh hakkında ileri sürülen iddiaları hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, "Kavanaugh ve ailesinden, yalan ve iftiralar üzerine kurulmuş iddialardan dolayı ülke adına özür diliyorum" dedi. Kavanaugh'un suçsuz olduğunun kanıtlandığını belirten Trump, "İddialar uydurmaydı, Demokratlar'ın hilelerinin kurbanı oldu." diye konuştu.

Brett Kavanaugh, hakkında cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimiyle ilgili iddialar dolayısıyla kamuoyunda haftalardır tartışılıyordu. Trump'ın 10 Temmuz'da Yüksek Mahkeme için adaylığını açıkladığı Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, 28 Eylül'de ABD Senatosu Adalet Komitesinden onay almıştı.