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Trump’ın yıldızı Şöhretler Kaldırımı’ndan kaldırılabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda adının yazılı olduğu yıldızının, kadınlara yönelik sarfettiği rahatsız edici sözler nedeniyle, kaldırılması talep edildi.

İHA | 08.08.2018 - 11:10..
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Hollywood Şehir Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şöhretler Kaldırımı’nda adının yazılı olduğu yıldızının kaldırılmasına ilişkin Kent Konseyi, Los Angeles Belediye Meclisi ve Hollywood Ticaret Odası Başkanlığı Hollywood Walk of Fame’in oylama talebini kabul etti.

Başkan Trump’ın yıldızının kaldırılması konusunda oylama yapılacağı belirtildi.

Hollywood Ticaret Odası geçmişte, bu tür tepkiler nedeniyle yıldızların Şöhretler Kaldırımı’ndan kaldırılmasına karşı çıkmıştı.

Trump’ın yıldızı Şöhretler Kaldırımı’ndan kaldırılabilir

BELEDİYE MECLİSİ KALKMASINI İSTİYOR

Öte yandan, belediye meclisi Walk of Fame’in hala “Los Angeles Şehri’nin mülkü” olduğu ve şehrin Şöhretler Kaldırımı’nın bakımı ve her türlü nihai sorumluluğunun kendilerinde olduğuna dikkat çekilerek, yıldızın kalkmasının uygun olacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Başkan Trump’ın iki hafta önce Şöhretler Kaldırımı’ndaki yıldızını tahrip eden Austin Cla, serbest bırakılmıştı.

YILDIZI KALDIRILAN İLK ÜNLÜ İSİM OLACAK

Şehir konseyinin yapacağı oylamada çoğunluk yıldız kalksın yönünde oy kullanırsa Trump, Şöhretler Kaldırımı’ndan ismi kaldırılan ilk ABD başkanı ve ünlü kişi olacak.

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