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Trump'tan Adalet Bakanlığı'na: FBI'yı soruşturun

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde FBI'ın kendi kampanyasına casus yerleştirip yerleştirmediği konusunun araştırılması için talimat verdi.

AA | 22.05.2018 - 01:26..
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Rusya soruşturmasını takip eden en önemli kurumların üst yöneticileri arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, görüşmede Trump'ın Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats ile bir araya geldiğini belirtti.

Trump'tan Adalet Bakanlığı'na: FBI'yı soruşturun

FBI VE ADALET BAKANLIĞI SORUŞTURULACAK

Sözcü Sanders açıklamasında, Adalet Bakanlığı Başmüfettişinin halen devam eden Rusya soruşturmasını genişleterek, FBI'ın veya Adalet Bakanlığının Trump'ın seçim kampanyasını takip ederken "birtakım düzensiz işler" yapıp yapmadığını da araştırması konusunda mutabık kalındığı bildirdi.

Buna göre Adalet Bakanlığı Başmüfettişi, özellikle Trump'ın seçim kampanyasıyla ilgili süreçleri FBI'ın ne şekilde takip ettiği konusunda da soruşturma yapabilecek.

Ayrıca Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin kısa süre içinde FBI, Adalet Bakanlığı ve DNI yetkilileri ile Kongre liderlerini bir araya getirecek bir toplantı ayarlayacağı ve Rusya soruşturması kapsamındaki gizli belgeler de dahil birçok dokümanın burada ele alınacağı da ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasıyla ilgili son günlerdeki eleştirilerini yoğunlaştırmış, FBI'ın kendi seçim kampanyasını muhbirle takip ettiğini iddia etmiş ve ayrıca Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'a yüklenmişti.

"DOĞRUYSA, WATEGATE'DEN DAHA BÜYÜK BİR SKANDAL"

Trump, birkaç gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin başkanlık seçim kampanyasını "yerleşik" bir muhbirle gözetlediği iddiasını ortaya atarak, "Eğer bu doğruysa Watergate skandalından bile daha büyük." değerlendirmesini yapmıştı.

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