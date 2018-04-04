Trump'tan Çin itirafı: Bizim aptallar kaybetti

ABD'nin gümrük vergisi konuusnda yaptığı değişiklik ticari olarak bazı ülkelerle savaşın eşiğine getirdi. Washington yönetiminin tavrına Çinen sert cevap veren ülkelerden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Donald Trump ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diye tweetledi.





"BİZİM APTALLAR KAYBETTİ"

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha tavan yaparken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' dedi.

ABD ÇİN SAVAŞI

Ticaret savaşına dönüşen ABD ile Çin'in gümrük vergisi tartışmaları, Çin'in de uygulamaya koyduğu kısıtlamalar ve vergilendirmeler ile karşılık buldu. ABD ile Çin arasındaki bu ticari savaş piyasalarda sarsıntılara yol açıyor.