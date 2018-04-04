taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.452
USD
4,0131
EURO
4,9313
ALTIN
173,75
PETR
67,2800

Trump'tan Çin itirafı: Bizim aptallar kaybetti

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi devam ederken Başkan Donald Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'tan Çin itirafı: Bizim aptallar kaybetti

ABD'nin gümrük vergisi konuusnda yaptığı değişiklik ticari olarak bazı ülkelerle savaşın eşiğine getirdi. Washington yönetiminin tavrına Çinen sert cevap veren ülkelerden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Donald Trump ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diye tweetledi.

Trump'tan Çin itirafı: Bizim aptallar kaybetti


"BİZİM APTALLAR KAYBETTİ"

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha tavan yaparken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' dedi.

ABD ÇİN SAVAŞI

Ticaret savaşına dönüşen ABD ile Çin'in gümrük vergisi tartışmaları, Çin'in de uygulamaya koyduğu kısıtlamalar ve vergilendirmeler ile karşılık buldu. ABD ile Çin arasındaki bu ticari savaş piyasalarda sarsıntılara yol açıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

104
Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

52
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

140
Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

86
Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

123
Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

53
CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM