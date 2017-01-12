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Trump'tan CNN'e bir tepki daha

Donald Trump, çöküş içinde olan CNN'in yakında itibarının da gideceğini söyledi.

12.01.2017 - 19:03
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Trump'tan CNN'e bir tepki daha

ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, CNN televizyonuna karşı kullandığı sert açıklamalarına devam ediyor.

"YAKINDA İTİBARLARI DA GİDECEK"

Twitter mesajında Trump, "CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküş içinde ve yakında itibarları da gidecek." ifadesini kullandı.

Trump'tan CNN'e bir tepki daha

MUHABİRE SÖZ VERMEMİŞTİ

Trump 6 ay sonra düzenlediği ilk basın toplantısında da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı.

Trump basın toplantısında Acosta'ya "Senin kuruluşun çok kötü." derken, Acosta da Trump'a "Bize saldırıyorsunuz, bize bir soru verebilir misiniz" şeklinde karşılık vermişti. Trump daha sonra Acosta'ya, "Saygısız olma. Hayır, sana bir soru hakkı tanımayacağım. Siz uyduruk haberlersiniz." diyerek diğer soruya geçmişti.

Trump CNN muhabirinin sorusunu almadı VİDEO

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