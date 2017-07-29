taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Trump'tan Cumhuriyetçilere: Kuralları değiştirin

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilere Senatonun oylama kurallarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.

29.07.2017 - 23:11
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'tan Cumhuriyetçilere: Kuralları değiştirin

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sigortası reformunda yaşanan başarısızlığı Senatonun oylama kurallarına bağladı.

Cumhuriyetçi Senatonun, 60 oy kuralından şimdi kurtulmak zorunda olduğunu belirten Trump, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"200 TASARI BEKLEMEDE, ŞAKA GİBİ"

"Bu kural, Cumhuriyetçi Partiyi öldürüyor ve 8 Demokratın ülkeyi kontrol etmesine izin veriyor. Senatoda 200 yasa tasarısı bekliyor. Şaka gibi.

Trump'tan Cumhuriyetçilere: Kuralları değiştirin

"KÜRSÜ İŞGALİ ARTIK BİTMELİ"

Çoktandır miadını doldurmuş kürsü işgali kuralı artık gitmeli. Bütçe uzlaşma prosedürü Cumhuriyetçileri Senatoda öldürüyor. Mitch McConnell (Senato Çoğunluk Lideri ), şimdi git 51 oy al ve kazan. Bunun zamanı geldi. Cumhuriyetçiler, 51 çoğunluk oyuna şimdi geçmezlerse Senatoda asla kazanamayacak. Sadece budala gibi gözüküyor ve vakit harcıyorlar. 8 Demokrat ABD Senatosunu tamamen kontrol ediyor. Sağlık reformu gibi pek çok muazzam Cumhuriyetçi yasa teklifi hiçbir zaman geçmeyecek. Zeki olun."

Trump'tan Cumhuriyetçilere: Kuralları değiştirin

TRUMP'IN TEPKİSİ OBAMACARE BAŞARISIZLIĞINA

Trump'ın bu açıklamaları, Cumhuriyetçi Senato liderlerinin eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık yasasının (Obamacare) büyük bölümünü iptal etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısız olmasının ardından geldi.

ABD Senatosu, perşembeyi cuma bağlayan gece yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Partinin son sağlık reformu tasarısını 49'a karşı 51 oyla reddetmişti.

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" oyu vermişti. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında geçen hafta beyninde tümör olduğunu öğrendiği halde oylamaya katılan 80 yaşındaki John McCain'in olması oylamanın sonuncunda büyük rol oynamıştı.

Trump'tan Cumhuriyetçilere: Kuralları değiştirin

TRUMP'IN SAĞLIK TASARISI

"Sağlık Hizmetleri Özgürlük Yasası" (HCFA) başlığını taşıyan 8 sayfalık yeni tasarı, Obamacare çerçevesinde zorunlu olan sağlık sigortasının tamamen isteğe bağlı olmasını öngörüyordu.

Yasa teklifi, ayrıca Obamacare'in 50 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama zorunluğunu kaldırmayı hedefliyordu.

Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak karşı çıktıkları kürtaj ve doğum kontrolü gibi hizmetleri sunan kamu destekli aile planlama merkezi Planned Parenhood'a sağlanan finansmanı kesecek tasarı, ayrıca eyaletlere kendi sağlık sigortası muafiyetlerini belirlemeleri için daha fazla esneklik tanınmasını da içeriyordu.

İlginizi Çekebilir
Sudan'daki Türk hastanesinden ücretsiz sünnet projesi
Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin projesinde etimler, fakir ailelerin çocukları ve kamplarda yaşayan çocuklar sünnet ediliyor.
Katarlıların yaşadığı hac krizi BM'de
Katarlıların hac ibadetini yerine getirirken yaşadıkları sıkıntıları Birleşmiş Milletler'e taşındı.
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açmasıyla birlikte Filistinliler kutlama yaptı.
BM Kuzey Kore'yi kınadı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

426
Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım

Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım

145
Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

371
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

166
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

78
Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

37
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM