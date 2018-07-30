Trump'tan hükümet durdurma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapmayı planladığı güvenlik duvarı ile ilgili ısrarı sürüyor. 'Sınır güvenliği' için demokratların oy vermemeleri halinde hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

HÜKÜMETİ DURDURMA TEHDİDİ

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var" dedi.

Trump, ABD'nin güney sınır boyunca duvar inşa etmek için gereken ödeneği almak amacıyla 2017'de göreve gelmesinden bu yana birkaç kez hükümeti kapatma tehdidinde bulundu. Trump'ın istediği duvarın maliyeti 25 milyar doları buluyor.

TARTIŞMALI GÖÇMEN POLİTİKASI

Cumhuriyetçiler hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kontrol etseler de, partideki ılımlılar ve muhafazakarlar arasındaki anlaşmazlık hızlı bir yasal düzenleme yapılmasını engelledi. Trump, aylar önce de yaptığı açıklamada "Eğer Kongre çalışmalar için gerekli kaynağı sağlamakta başarısız olursa, sınır güvenliğimizi sağlayamadığımız için federal hükümeti kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.