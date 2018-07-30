taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.543
USD
4,8828
EURO
5,7048
ALTIN
191,86
PETR
75,1700

Trump'tan hükümet durdurma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar inşasını da öngören 'sınır güvenliği' için Demokratların oy vermemeleri halinde hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 12:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapmayı planladığı güvenlik duvarı ile ilgili ısrarı sürüyor. 'Sınır güvenliği' için demokratların oy vermemeleri halinde hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

Trump'tan hükümet durdurma tehdidi

HÜKÜMETİ DURDURMA TEHDİDİ

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var" dedi.

Trump, ABD'nin güney sınır boyunca duvar inşa etmek için gereken ödeneği almak amacıyla 2017'de göreve gelmesinden bu yana birkaç kez hükümeti kapatma tehdidinde bulundu. Trump'ın istediği duvarın maliyeti 25 milyar doları buluyor.

TARTIŞMALI GÖÇMEN POLİTİKASI

Cumhuriyetçiler hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kontrol etseler de, partideki ılımlılar ve muhafazakarlar arasındaki anlaşmazlık hızlı bir yasal düzenleme yapılmasını engelledi. Trump, aylar önce de yaptığı açıklamada "Eğer Kongre çalışmalar için gerekli kaynağı sağlamakta başarısız olursa, sınır güvenliğimizi sağlayamadığımız için federal hükümeti kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

184
Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

49
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

68
HDP, PKK operasyonlarının karşısında

HDP, PKK operasyonlarının karşısında

46
PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

146
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

25
Bülent Tezcan CHP seçmenini anlattı

Bülent Tezcan CHP seçmenini anlattı

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM