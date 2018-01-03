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Trump'tan İran protestocularına 'büyük' destek

ABD Başkanı Trump İran'da ayaklanan göstericilere destek verdiğini bir kez daha dile getirdi. Hem de dış müdahale imasıyla.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 16:59..
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Trump'tan İran protestocularına 'büyük' destek

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İran'da göstericilere verdiği desteği günlerdir dile getiren ABD Başkanı trump bu sefer de desteğini farklı bir ima ile belirtti.

"BÜYÜK YARDIM GÖRECEKSİNİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sürüyor. Trump Twitter'dan yazdığı son mesajında "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD'den büyük yardım göreceksiniz" dedi.

MÜDAHALE İMASI

​Trump mesajında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'doğru zaman geldiğinde ulusa sesleneceği' yönündeki açıklamasında gönderme yapmış oldu, ancak bazı kesimler ise bu paylaşımı farklı yorumluyor.

ABD Başkanının bu açıklaması masum bir destek tweeti olarak görülmezken, Trump'ın bu sözlerinin dışarıdan bir müdahaleyle hükümete ve rejime karşı bir eylem gerçekleştirilebileceği olarak değerlendirildi.

İRAN'DA AYAKLANMALAR

Protestoların başlangıcından bu yana, 20'den fazla kişinin öldüğü belirtilirken, ekonomik olarak başlayan ve hükümet karşıtı gösteriye dönüşen eylemlerde  500'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

ABD, İsrail gibi birçok ülke bu ayaklanmayı destekleyerek halkın hakkını aradığını savunurken, İran yönetimi sokak olaylarını organize eden ülkelerden birinin de İngiltere olduğu kanısında. İngiltere her ne kadar bu iddiayı kabul etmediyse de iddianın yalan olduğuna ilişikin bir beyan da vermedi.

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