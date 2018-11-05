Trump'tan İran ve petrol açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırımları zamana yayarak uygulamaya geçireceklerini ve dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini söyledi.

"PİYASALARI DÜŞÜNÜYORUM" ALGISI YARATIYOR

Beyaz Saray'ın bahçesinde İran yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptırımların bütünü ile İran'ın petrol ihracatı konusunu birbirinden ayrı değerlendirdiğine işaret etti.

İran'a karşı çok güçlü ve sert bir pozisyon aldıklarını belirten Trump, "(İran'a yönelik) Bugüne kadarki en güçlü yaptırımları getirdik fakat petrol konusunda biraz yavaş gitmek istiyoruz, dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatları konusunda ABD'nin temkinli bir tavır izleyeceği sinyalini veren Trump, "Bunun İran ile bir ilgisi yok, İran'ın petrolünü (ihracatını) hemen sıfıra indirebilirim ancak o zaman piyasalarda bir şoka neden olur. Petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." değerlendirmesini yaptı.