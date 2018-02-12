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Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı

Bir Amerikan gazetesine konuşan ABD Başkanı Trump, İsrail'in barıştan yana olmadığını ve Yahudi yerleşimcilerin barışı zorlaştırdığını itiraf etti.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 03:14..
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Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı

Netanyahu ile anlaşarak Kudüsİsrail'in başkenti ilan ettikten sonra tüm dünyayı karşısına alan Trump, Yahudi yerleşimclerden dolayı uyarıda bulundu. Filistin - İsrail arasında beklenen barış anlaşması hakkında konuşan Trump, "Yahudi yerleşimciler bu süreci hep zorlaştırıyor" dedi.

Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı

"İSRAİL'İN BARIŞ İSTEDİĞİNE EMİN DEĞİLİM"

Trump, İsrail ve Filistin'e sunacağı barış planı hakkında da, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda Filistinliler barış yapmaya niyetli değiller. İsrail'e gelince, İsrail'in de barış yapmakla ilgilendiği konusunda net değilim, dolayısıyla bekleyip neler olacağını görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı

"YERLEŞİMCİLER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR"

Yahudi yerleşimlerinin Filistinlilerle barış sürecini karmaşıklaştırdığını söyleyen Trump, İsrail'e dikkatli olmasını yönünde çağrıda bulundu.

Donald Trump, "Yerleşimlerle ilgili görüşeceğiz: Yerleşimler barış yapmayı çok zorlaştıran ve hep zorlaştırmış bir şey, dolasıyla İsrail'in yerleşimler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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