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Trump'tan Japonya'ya: 25 milyon Meksikalıyı size gönderelim

G7 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında göç konusuyla ilgili bir polemik yaşandı.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 09:46..
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Geçen hafta yapılan ve  ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı sonrası Trudeau'nun verdiği tepki yüzünden Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Trump arasında çıkan tartışmaların damgasını vurduğu zirvede başka ilginç tartışmaların da yaşandığı belirtiliyor.

WSJ'nin zirveye katılan Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre arkaplanda Trump ile diğer G7 ülkeleri liderleri arasında terörizm ve göç konularında ilginç diyaloglar yaşandı.

"ŞİNZO SENİN BÖYLE BİR SORUNUN YOK"

Habere göre bir noktada göçün Avrupa için büyük bir sorun olduğunu söyleyen Trump Abe'ye dönerek " Şinzo, senin böyle bir sorunun yok ama ben sana 25 milyon Meksikalıyı gönderebilirim ve sen de çok kısa sürede işinden olursun" dedi.

Avrupalı yetkiliye göre bu sözler salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

"TÜM TERÖRİSTLER PARİS'TE"

Aynı kaynak ardından İran ve terörizm konularının ele alındığı sırada Trump'ın bu kez de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedefe aldığını ve ona "Emmanuel sen bunu bilmelisin çünkü tüm teröristler Paris'te" dediğini öne sürdü.

TRUMP'TAN JUNCKER'E: ACIMASIZ KATİL

Trump'ın Avrupa Komisyonu Başkanı  Jean-Claude Juncker için de AB'nin ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik tekel kurulmasını önleme  ve gümrük cezaları nedeniyle de Avrupa Komisyonu Başkanı  Jean-Claude Juncker için 'acımasız katil' dediği iddia edildi.

Trump G7 ortak deklarasyonunu imzalamamış ve hem Trump hem de yardımcıları zirvenin ev sahibi Kanada Başbakanı'nı 'ihanet ve ikiyüzlülükle' suçlamıştı.

Trump dün zirvedeki anlaşmazlık iddialarını Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Yalan Haber' olarak nitelemişti.

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