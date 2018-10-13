Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'ta yayınlanan '60 Minutes' (60 Dakika) programına konuk oldu. Bu programda Lesley Stahl'ın konuğu olan Trump gündemde olan birçok konuya da açıklık getirdi.

Programın sunucusu Stahl; ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı sordu.

"AĞIR CEZA UYGULAYACAĞIZ"

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD hükümetinden 110 milyar dolarlık askeri teçhizat aldığını tekrarladı. Ancak ABD Başkanı, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının da sözünü verdi.

TRUMP SUUDİ YETKİLİLERLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında Suudi yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.

TRUMP SUUDİ KRAL'LA GÖRÜŞECEK

Riyad'ın iddiaları şiddetle reddetmesine ek olarak, gazetecinin Suudi yetkililer tarafından "öldürülmüş olması durumunda" Washington'un öfkeleneceğini belirtti. Dün yaptığı açıklamada da Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

KAŞIKÇI'DAN 2 EKİM'DEN İTİBAREN HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

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