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Trump'tan komik açıklama: Bize saygı duyuyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, konuşması kahkahalarla kesildiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dönüşünde, dünya liderlerinin tekrar ABD'ye saygı duyduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:15..
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Batı Virginia'daki bir gösteride konuşan Trump, "Az önce BM Genel Kurulu'ndan döndüm ve inanın bana, onlar tekrar bize saygı duyuyor" dedi.

Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına, Beyaz Saray'a geldikten sonra ülkesindeki durumun nasıl değiştiği hikayesiyle başlamıştı.

Trump'tan komik açıklama: Bize saygı duyuyorlar

BM'DEN DEV KAHKAHA

ABD lideri, "Yönetimim, iki yıldan az sürede, ABD tarihindeki neredeyse tüm yönetimlerin aynı sürede yaptığından daha çok şey başardı" demişti.

Sözleri kahkahalarla kesilen Trump, daha sonra "Onlar bana değil benimle beraber gülüyorlardı" diyerek kendini savunmaya çalışmıştı.

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