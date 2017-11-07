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Trump'tan Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmesi için müzakerelere hazır olduğu mesajını verdi.

07.11.2017 - 20:19
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Trump'tan Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’daki temaslarının ardından Asya turunun ikinci durağı olan Güney Kore'ye geçti.

Trump iki günlük resmi ziyareti kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile başkent Seul'deki başkanlık sarayı Mavi Ev'de bir araya geldi.

KUZEY KORE AÇISINDAN MANTIKLI OLUR

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Trump, "Masaya oturarak anlaşma yapması Kuzey Kore açısından mantıklı olur, bu Kuzey Kore halkının yanı sıra dünyadaki insanların da yararına olur” açıklamasında bulundu.

Trump'tan Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı

KUZEY KORE İÇİN DÜNYA ÇAPINDA MÜCADELE

"Dünya çapında bir tehdit olan Kuzey Kore'ye karşı dünya çapında mücadele” gerektiğini belirten Trump, ABD ve müttefiklerinin bu alanda "ilerleme” sağladığını kaydetti. Bu çerçevede Çin'in soruna çözüm bulunması için "çok yardımcı” olduğunu belirten Trump, "Umarız Rusya da yardımcı olur” dedi.

Trump'tan Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı

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