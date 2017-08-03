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Trump'tan Meksika lideri Nieto'ya sınır duvarı uyarısı

ABD Başkanı Trump'ın, Nieto'dan sınıra inşa edilmesi planlanan duvarın masraflarını ödemeyeceğini açıklamamasını istediği ortaya çıktı.

03.08.2017 - 22:19
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Trump'tan Meksika lideri Nieto'ya sınır duvarı uyarısı

Donald Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesinin yayımlanan zabıtlarında Trump'ın "Bunu basına söyleyemezsin dediği" görülüyor.

Trump'tan Meksika lideri Nieto'ya sınır duvarı uyarısı

TURNBULL GÖRÜŞMESİ İÇİN "EN KÖTÜ DİYALOG" DEDİ

Trump'ın Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la yaptığı ilk telefon görüşmesinin de zabıtları yayımlandı.

Öfkeli geçen telefon görüşmesinde Trump Turnbull'a o günkü "en kötü" diyaloğu yaşadığını ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin daha iyi geçtiğini söylüyor.

MEKSİKA İLE YAŞANAN "DUVAR" KRİZİ

Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vaat etmişti.

Ancak konuşma zabıtlarına göre ABD Başkanı duvarın masrafının başka kaynaklardan geleceğini kabul ediyor ve para konusunun "bir şekilde hallolacağını" ifade ediyor.

Trump ayrıca "Meksika'nın duvarın parasını ödemeyeceğini söyleyecekseniz, sizlerle bir daha görüşmek istemiyorum çünkü ben buna katlanamam" diyor.

Temsilciler Meclisi geçen hafta duvar için 1,6 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve federal hükümet de çeşitli şirketlerin verdiği projeleri değerlendiriyor.

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