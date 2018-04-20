Trump'tan Putin'e davet

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı. Trump ayrıca Putin'e, kendisinin de Rusya'yı ziyaret etmekten memnun olacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Lavrov, Trump'ın Putin'i Beyaz Saray'da görmekten memnun olacağını söyledi.

ABD RUSYA GERİLİMİ

ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimli süreç, Suriye ile birlikte birkaç farklı konuya dayanıyor. ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.