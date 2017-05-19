Trump'tan Rusya iddialarına cevap

ABD Başkanı Donald Trump, ekibinin Rusya ile gizli bir anlaşmasının olmadığını savunarak Rusya’nın ABD seçimlerine karışması iddialarını soruşturmak için özel yetkili savcı atanmasını “ülkeyi bölmek” olarak niteledi.

Trump Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.

"İNANIN BANA, GİZLİ ANLAŞMA YAPMADIK"

Adalet Bakanlığı’nın Rusya’nın ABD seçimlerini etkilemeye yönelik iddialar üzerine açılan soruşturmayı yürütmek üzere özel yetkili savcı atamasına ilişkin bir soruya Trump, “Atamaya saygı duyuyorum ancak konunun tamamı bir cadı avı. Benimle kampanyamla, 'kendi adıma konuşuyorum', Ruslar arasında gizli bir anlaşma söz konusu değil, sıfır. Bu, ülkeyi bölüyor diye düşünüyorum. Bunlar ve benzeri bir çok şeyden dolayı ülkenin oldukça bölünmüş olduğunu görüyorum. Rusya ile gizli bir anlaşma yok, inanın bana.” dedi.

"CADI AVI"

Kararı sabah saatlerinde Twitter hesabı üzerinden de “cadı avı” olarak niteleyen Trump, görevden alınan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey’e Rusya soruşturmasını kapatması talebinde bulunduğuna dair iddialara da tepki gösterdi.

"BU TAMAMEN GÜLÜNÇ"

Bir gazetecinin bu yöndeki sorusuna “Hayır, hayır. Bir sonraki soru” diye cevap veren Trump: “Bu tamamen gülünç. Herkes de böyle düşünüyor. Tekrar söylüyorum problemlerimizle ilgilenmek için ülkemizin düzgün bir şekilde yönetmeye bakmalıyız. Birçok problemimiz var.” dedi.

Seçimdeki şaibelerle ilgili iddiaları ve tartışma yaratan süreci arkada bırakıp sağlık politikası, istihdam ve askeri yatırımlara odaklanılması gerektiğini ifade eden Trump, FBI direktörlüğüne atanacak olan ismi çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağını söyledi.

Trump’ın Comey’i görevden almasından kısa bir süre sonra Adalet Bakanlığı FBI eski direktörü Robert S. Mueller'i atamıştı.