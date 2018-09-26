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Trump'tan Venezuela ordusuna: Maduro'yu devirebilirsiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolaylıkla devrilebileceğini öne sürdü.

AA | 26.09.2018 - 23:39..
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Trump'tan Venezuela ordusuna: Maduro'yu devirebilirsiniz

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri arasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetiminin askeri müdahaleyle kolayca devrilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim." ifadelerini kullandı.

ABD liderliğindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Trump, askeri strateji ortaya koymadığını söyledi.

Trump'tan Venezuela ordusuna: Maduro'yu devirebilirsiniz

MADURO: "BANA SALDIRIN, AİLEME DEĞİL"

Diğer yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Hazine Bakanlığının dün, eşi ve yakın çevresine yönelik aldığı yaptırım kararı hakkında devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "emperyalist güce karşı verilen savaşta bu tür yaptırımların etrafındakiler için bir onur nişanesi olduğunu" kaydetti.

Eşini hedef alan yaptırımlara tepki gösteren Maduro, "Bana saldırmak istiyorsanız direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayın." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Venezuela ordusuna: Maduro'yu devirebilirsiniz

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores'in yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

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