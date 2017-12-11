Trump'tan 'yalan haber medyasına' sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber medyası" ile başı dertte. Son zamanlarda ana akım medya tarafından yalan haberler ile üzerine adeta savaş açılan Trump, bu haberler ile tek tek uğraşmaya başladı.

Bu sefer de hedefinde CNN ve ABC televizyonlarının muhabirleri vardı.

MİTİNG ÜZERİNDEN YALAN HABER

Geçtiğimiz günlerde Trump hakkında Florida'da miting gerçekleştiren Trump, CNN ve ABC muhabirlerince atılan tweetler ile, boş tribünlere konuşma yaptığını iddia etmişti. Ancak sonradan ortaya çıkan gerçekte, tribünlerin boş olduğu sırada Trump'ın henüz salonda bulunmadığı belirtildi.

REUTERS/Kevin Lamarque (Florida mitinginde dolu tribünlere yapılan konuşma)

TRUMP'TAN YAYLIM ATEŞİ

Trump, cuma günü yönetimiyle ilgili yalan çıkan haberler hakkında ABC News muhabiri Brian Ross ile CNN'i 'yaylım ateşine' tuttuğu Florida eyaletindeki Pensacola mitinginin dolup taştığını söylemişti.

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Aralık 2017

Kendisi konuşurken salonun dolup taştığını gösteren fotoğraflarla karşılık veren ABD Başkanı, Washington Post'tan Dave Weigel'in miting başlamadan saatler önce çekilmiş boş arena fotoğrafı yayımladığını, oysa o sırada binlerce kişinin içeriye girebilmek için sırada beklediğini, gerçek fotoğraflarda tıka basa dolu mitinge daha pek çok kişinin giremediğinin görüldüğünü belirtti. Trump ''YALAN HABER WaPo'dan özür ve tekzip talep ediyorum!'' dedi.