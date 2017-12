Trump'tan 'yalan haber medyasına' sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber medyası" ile başı dertte. Son zamanlarda ana akım medya tarafından yalan haberler ile üzerine adeta savaş açılan Trump, bu haberler ile tek tek uğraşmaya başladı.

Bu sefer de hedefinde CNN ve ABC televizyonlarının muhabirleri vardı.

Geçtiğimiz günlerde Trump hakkında Florida'da miting gerçekleştiren Trump, CNN ve ABC muhabirlerince atılan tweetler ile, boş tribünlere konuşma yaptığını iddia etmişti. Ancak sonradan ortaya çıkan gerçekte, tribünlerin boş olduğu sırada Trump'ın henüz salonda bulunmadığı belirtildi.

REUTERS/Kevin Lamarque (Florida mitinginde dolu tribünlere yapılan konuşma)

Trump, cuma günü yönetimiyle ilgili yalan çıkan haberler hakkında ABC News muhabiri Brian Ross ile CNN'i 'yaylım ateşine' tuttuğu Florida eyaletindeki Pensacola mitinginin dolup taştığını söylemişti.

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob