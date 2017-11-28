Trump'tan yerlileri onurlandırma töreninde 'ırkçı' gaf

ABD Başkanı Donald Trump, 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan güçleri safında 'şifre geliştiricisi' olarak hizmet eden "Navajo" yerlisi gazileri onurlandırmak için Beyaz Saray'da yapılan törende "ırkçı" olmakla suçlanan bir gaf yaptı.





GAZİLERE POCAHONTAS DEDİ

Trump hayatta kalan son gazilerle konuştuğu sırada siyasi muhaliflerinden Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'dan bahsederken "Pocahontas" kelimesini kullandı.

ABD Başkanı "Siz bizden çok uzun zaman önce buradaydınız. Aslında bizim de Kongre'de kendisi hakkında çok uzun süredir orada olduğu söylenen bir temsilcimiz var. Ona Pocahontas diyorlar." dedi.

GAFI TOPARLAMAYA ÇALIŞTI, İYİCE REZİL OLDU

Trump gafını yaptıktan sonra sözlerini "Ama biliyor musunuz? Sizi seviyorum. Çünkü siz özelsiniz. Siz özel insanlarsınız, harikasınız." şeklinde sürdürdü.

TRUMP'A TEPKİLER VE DUVARDAKİ PORTRE

Trump'ın hareketi ırkçılık yorumlarına neden olurken bu durum büyük tepki topladı. Öte yandan Beyaz Saray'daki görüşmenin gerçekleştiği bölümde duvarda Amerikan yerlilerinin topraklarına el koyarak, onları zorla ata topraklarından çıkartan eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın portresinin bulunması da dikkat çekti.

Bazı Twitter kullancıları hem Başkan'ın sözlerinin hem de arkadaki Jackson portresi önünde bu törenin yapılmasını 'utanç verici' olarak değerlendirdi.