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TSK: Afrin'de 4403 terörist etkisiz hale getirildi

TSK yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 15:36..
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Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında icra edilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

TERÖRE GEÇİT YOK

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet Law silahı olmak üzere toplam 23 adet silah ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 7 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

TSK: Afrin'de 4403 terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT KALKANI HAREKATI

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;  Fırat Kalkanı Harekâtı: Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

TSK: Afrin'de 4403 terörist etkisiz hale getirildi

ZEYTİN DALI HAREKATI

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 233 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 208 adet mayın ve 1134 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir."

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