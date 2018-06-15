TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi

ABD'de bir hayvanat bahçesinde aralarında cam bulunan çocuk ve ayının oyunu görenleri gülümsetti.

Kandil’e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK/KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin 4 bir yanında camiler bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlarla doldu, taştı.

Camiler bayram namazı için doldu, taştı

7

Gerçek hayatta PUBG oynayan Türk askeri

Son dönemin en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, Türk askeri tarafından gerçek hayata uyarlandı.