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TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil’e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK/KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Özel Haber | 15.06.2018 - 09:31..
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TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör operasyonları hakkında bilgi verildi.

ARALARINDA SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU DA VAR

Açıklamada, 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil’e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

HULUSİ AKAR HAREKAT MERKEZİNDEYDİ

Operasyon sırasında Orgeneral Hulusi Akar'ın da harekat merkezinde olduğu bildirildi.

ÇUKURCA'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, 13 Haziran'da Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör arananlar gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

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