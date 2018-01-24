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TSK: 287 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde 47 hedefin vurulduğunu ve toplamda 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 19:14..
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TSK: 287 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden bir açıklama daha yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20 OCAK'TA HAREKAT BAŞLAMIŞTIR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

BM SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE OPERASYON YAPILIYOR

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

SİVİLLER İÇİN HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞINA ULAŞILAMADI

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

EN AZ 287 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

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