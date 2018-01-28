TSK: 557 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi verildi.

20 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK'dan yapılan bilgilendirme şu şekilde:

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

HER GEÇEN GÜN ÖLDÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur.