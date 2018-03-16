TSK Afrin'de havadan bildiri dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürürken sivil hassasiyeti de en üst düzeyde. Afrin'in merkezine metreler kalmışken, bölgeye havadan Arapça ve Kürtçe olarak bildiriler atıldı.

SİVİLLERE VE TERÖRİSTLERE MESAJ

Bildirilerden birinde Afrin'deki sivillere "Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin, teröristlerden, terör mevzi ve barınaklarından uzak durun." uyarıları yapılırken teröristlere "Sana uzattığımız ele güven, Türkiye'nin adaletine güven, Türk Silahlı Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol." çağrısı yapıldı.

Bildiride şu uyarılar yer aldı: