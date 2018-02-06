TSK: Afrin'de öldürülen terörist sayısı 970

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 18. güne girildi. TSK ve ÖSO unsurları Afrin'e doğru ilerliyor, pek çok kritik bölge teröristlerin elinden alınıyor.

970 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970'e yükseldiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

" 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 06 Şubat 2018 tarihinde, 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur."