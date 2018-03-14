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TSK Afrin'deki hakim tepelere konuşlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleriyle Suriye'nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere mevzilendi.

DHA | 14.03.2018 - 14:31..
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Harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı. Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı.

TSK Afrin'deki hakim tepelere konuşlandı

BİRLİKLER, AFRİN'İ GÖREN TEPELERDE

Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu.

TSK Afrin'deki hakim tepelere konuşlandı

TANKLAR, OBÜSLER VE ÖZEL KUVVETLER

İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi. Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı.

TSK Afrin'deki hakim tepelere konuşlandı

HAVADAN VE KARADAN 24 SAAT TAKİP

Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

TSK Afrin'deki hakim tepelere konuşlandı

TSK Afrin'deki hakim tepelere konuşlandı

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