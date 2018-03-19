TSK Afrin'e girdi, tepki ABD'den geldi

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda dün TSK ve ÖSO Afrin'e girererek şehir merkezinde kontrolü sağladı.

Türk askeri Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için Afrin'e girmesinden sonra ilk tepki gösterenlerden biri de tahmin edileceği üzere Amerika Birleşik Devletleri oldu.

"ENDİŞELİYİZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada: "Afrin’den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var. Görüldüğü kadarıyla Kürt nüfusun hakim olduğu Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. ABD olarak Türkiye, Rusya, Suriye hükümetine insani yardımlara izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.