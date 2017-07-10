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TSK, darbeci askerlerin isimlerini birliklerden siliyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emriyle, ihraç edilen subayların isimleri görev yaptıkları birliklerden kaldırıldı.

10.07.2017 - 15:19
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emriyle hayata geçirilen uygulamayla, subayların fotoğrafları sevk ve idare ettikleri birliklerdeki panolardan çıkartılarak yerine siyah zemin üzerine "TSK'dan ihraç edilmiştir." yazıldı.

DARBECİLERİN FOTOĞRAFLARI PANOLARDAN ÇIKARILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen üst rütbeli subaylara yönelik yeni uygulama başlattı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen subay ve generallerin fotoğrafları, birliklerindeki panolardan çıkarıldı.

TSK, darbeci askerlerin isimlerini birliklerden siliyor

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