TSK, darbeci askerlerin isimlerini birliklerden siliyor

15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken şehit aileleri, kaybettikleri şehitlerimizi ve o korkunç geceyi anlatıyor..

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Avrupa Birliği'nin nüfusu yükseldi

AB'nin nüfusu geçen yıla göre 1 milyon 526 bin 400 kişi artarak, 511,8 milyon oldu.