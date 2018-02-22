TSK, F-16'ların harekata nasıl hazırlandığını yayınladı

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekatta başından itibaren önemli bir rolü ise F-16'lar oynuyor.

TSK VİDEOYLA F-16'LARIN HAREKATINI ANLATTI

Genelkurmay Başkanlığı'nın Youtube hesabından "Muharip Uçakların Alarm Reaksiyon Görev Hazırlığı ve İcrası" başlığıyla yayınlanan videoda F-16 uçaklarının scramble (alarm reaksiyon) durumunda nasıl kalktıkları anlatıldı.

Muharip uçakların alarm reaksiyon görev hazırlığı ve icrası VİDEO

İHA GÖRÜYOR F-16 VURUYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nda İHA'ların tespit ettiği hedefler Diyarbakır Hava Üssü'ne bildiriliyor. Burada 7/24 hazır bulunan pilotlar gelen alarmla 2-3 dakika içerisinde hazır olup havalanıyor ve hedefleri vuruyor.

SCRAMBLE NEDİR?

Askeri havacılık terimi olan "scramble" hava sahasının ihlali durumunda savaş uçaklarıyla acil olarak yapılan kalkışa verilen addır.