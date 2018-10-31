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TSK, Fırat'ın doğusundaki teröristleri avlamaya başladı

TSK tarafından Fırat'ın doğusuna yapılan obüs atışlarıyla 4 PYD'li terörist öldürüldü.

AA | 31.10.2018 - 14:33..
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TSK, Fırat'ın doğusundaki teröristleri avlamaya başladı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdi.

SIRA FIRAT'IN DOĞUSUNDA

Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik, namlusunu Fırat'ın doğusuna çevirdi.

Bölgede Amerika'nın desteğiyle varlığını sürdüren teröristlere yönelik atışlar başladı.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalinden sonra başlayan obüs atışlarıyla PYD/PKK hedefleri yerle bir edildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat'ın doğusunda Kobani bölgesine yapılan atışlarda; 4 terörist öldürülürken, 6 terörist de yaralandı.

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