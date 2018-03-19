TSK hastaların da hizmetinde

TSK’dan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçak ile Antalya’ki bir donörden, Ankara’da bulunan bir hastaya organ nakli yapılması sağlandığı açıklandı.

TATBİKAT DA YAPILDI

Doğu Akdeniz’de; Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında; iki korvet keşif gözetleme, iki denizaltı karakol icra ettiği kaydedildi.

NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi hitamında TCG GAZİANTEP Aksaz’a ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi hitamında TCG AKÇAY’ın Erdek’e intikal ettiği bildirildi.