TSK İdlib'de 7. gözlem noktasını kuruyor

Siyaseti, siyasileri kötüleme beceriksiz addetme ve de memlekete bir faydaları olmadığı bilincini tabana yayma işinin arka planındaki temel unsur DARBECİ zihniyettir..

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Hem G.Saray hem F.Bahçe forması giyen futbolcular

100 yılı aşkın süredir iki ezeli rakip iki ebedi dost olan Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesi geçmişte iki takımın da formasını giyen oyuncuları derledik.