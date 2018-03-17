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TSK İdlib'de 7. gözlem noktasını kuruyor

TSK konvoyu, İdlib çatışmasızlık bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti.

AA | 17.03.2018 - 12:00..
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Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, sabah saatlerinde gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Halep'in kuzeybatı kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Anadan'a bağlı bir köyün tepesine yerleşen TSK unsurları, Halep kuzey kırsalına ve karşısındaki rejim güçlerine hakim durumda bulunuyor.

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 35 kilometre derinlikte yer alıyor.

12 BÖLGEYE GÖZLEM NOKTASI

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

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