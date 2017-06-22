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TSK, Katar’a asker ve zırhlı araç gönderdi

23 Türk askeri ve 5 tane ACV-25 zırhlı muharebe aracı bugün Katar'a ulaştı.

22.06.2017 - 14:40
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TSK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir." denildi.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat da yapması planlanıyor.

TSK, Katar’a asker ve zırhlı araç gönderdi

TSK, Katar’a asker ve zırhlı araç gönderdi

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