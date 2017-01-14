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TSK Mersin'de karda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı

TSK, Mersin Mut’un Söğdözü Yaylası’nda 4 Ocak’ta yağan kar sonrası mahsur kalan iki kişinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.

14.01.2017 - 09:40
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Mersin’in Mut İlçesi’ne bağlı Söğdözü Yaylası’nda 4 Ocak’ta yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan iki kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı.

TSK Mersin'de karda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

TSK’nin seferber olduğu kurtarma operasyonu sonrası yayladan alınan 2 kişi Mersin’de sağlık görevlilerine teslim edildi. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TSK Mersin'de karda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı

GÖRÜNTÜLERİ TSK YAYINLADI

TSK’dan da konuyla ilgili açıklama yapılırken, kurtarma görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, helikopterin mahsur kalanları kurtarma ve helikoptere bindirme anları ile sağlık görevlilerine teslim edilmesi yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca, kurtarılan vatandaşlara askerlerin yiyecek ve battaniye vermesi de yer alıyor.

Olaya ilişkin TSK’dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "04 Ocak 2017 tarihinde Mersin ili Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan iki vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir Arama Kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin’de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edilmiştir."

TSK Mersin'de karda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı

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