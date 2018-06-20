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TSK Münbiç'te devriye geziyor, YPG kaçıyor

TSK'nın Münbiç'teki devriye güzergahında bulunan terör örgütü YPG'ye ait mevzi ve karakolların terk edildiği gözlendi.

AA | 20.06.2018 - 16:09..
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TSK Münbiç'te devriye geziyor, YPG kaçıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

TSK, MÜNBİÇ'TE

Görüşmeler kapsamında TSK, İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevini icra ediyor.

TSK Münbiç'te devriye geziyor, YPG kaçıyor

TERÖRİSTLER KAÇIYOR

TSK'nın Münbiç'teki devriye güzergahında bulunan terör örgütü YPG'ye ait mevzi ve karakolların terk edildiği gözlendi.

TSK Münbiç'te devriye geziyor, YPG kaçıyor

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