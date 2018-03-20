TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve bölgede güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sivillerin yüzünü güldürüyor.

AFRİN HUZURA KAVUŞTU

Yaşamın normale dönmeye başladığı bölgede, teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere giden halk evlerine dönüyor. Araçlara yükledikleri eşyalarla sılanın yolunu tutan Suriyelilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

ÇOCUKLAR MUTLU

Öte yandan çocuklar da özgürlüğün tadını çıkarıyor. Ağaç dallarına yaptıkları salıncaklarda oynayan terör mağduru minikler, yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Sokak ve tarlalarda koşarak çocukluklarının keyfini yaşayan minikler, kendilerine bu olanağı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyor.