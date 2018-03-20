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TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de çocuklar özgürlüğün tadını çıkarıyor.

AA | 20.03.2018 - 16:08..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve bölgede güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sivillerin yüzünü güldürüyor.

AFRİN HUZURA KAVUŞTU

Yaşamın normale dönmeye başladığı bölgede, teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere giden halk evlerine dönüyor. Araçlara yükledikleri eşyalarla sılanın yolunu tutan Suriyelilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

ÇOCUKLAR MUTLU

Öte yandan çocuklar da özgürlüğün tadını çıkarıyor. Ağaç dallarına yaptıkları salıncaklarda oynayan terör mağduru minikler, yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

Sokak ve tarlalarda koşarak çocukluklarının keyfini yaşayan minikler, kendilerine bu olanağı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyor.

TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor

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